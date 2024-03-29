Мама «Пухляша» из Little Big опубликовала песню сына: «Слушайте и вспоминайте»

Мать шоумена Дмитрия Красилова Галина опубликовала пост, посвященный премьере композиции сына «Моя весна». Запись выложена на официальной странице танцора во «ВКонтакте».

«Сегодня 29 марта 2024 два замечательных события: выход песни Димы и рождение моего внука. Эмоции переполняют. Поддержите нас. Слушайте песню и вспоминайте Диму», — подписала женщина.

Поклонники поздравили женщину в комментариях с рождением внука и поделились впечатлениями от композиции.

«Поздравляю, желаю крепкого здоровья! А песня очень хорошая»; «Замечательная песня, теплая, как весна, с юмором Димасика»; «Очень классная песня, душевная», — написали под постом.

1 февраля стало известно, что в крови танцора Дмитрия Красилова, который получил прозвище «Пухляш», не обнаружили следов наркотиков. У Красилова диагностировали эндокринопатию — болезнь, связанную с нарушением деятельности эндокринных желез. Танцора нашли в собственной квартире в ночь на 18 декабря. Его единственной наследницей стала мать Галина.

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