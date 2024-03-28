Лазарев объяснил свои слова о паузе в карьере: «Никуда не пропадаю»

Певец Сергей Лазарев вышел на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после слов о небольшой паузе в музыкальной карьере.

Лазарев опроверг, что приостанавливает гастрольную деятельность. Артист намерен снова давать концерты с 20 апреля. Певец отметил, что усилил охрану и безопасность на своих грядущих выступлениях.

«Шоу продолжится. Я не боюсь. А относительно паузы имеется ввиду, что всем нужна легкая перезагрузка после того, что произошло. Никуда не ухожу. До встречи. Я никуда не пропадаю», — уточнил певец.

28 марта Лазарев признался, что планирует сделать небольшой перерыв в музыкальной карьере. Он объяснил свое решение желанием отдохнуть и заявил о необходимости «прийти в себя».

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадке. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Звезды российского шоу-бизнеса сделали переводы в фонд помощи пострадавшим и их семьям во время теракта. В их числе Инстасамка, Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), Анна Asti, Ольга Бузова, Антон Пинский, Егор Крид.

Ранее Лазарев призвал не делать соревнование из помощи пострадавшим в «Крокусе».