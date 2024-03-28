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Пригожин оценил важность акции «Голос мой услышь», запущенной после теракта в «Крокусе»

Продюсер Пригожин: акция «Голос мой услышь» является важным социальным проектом

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Акция «Голос мой услышь», которую российские звезды организовали в поддержку пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», является важнейшим социальным проектом. Об этом «Пятому каналу» рассказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, благотворительность, особенно та, которая проявляется через искусство, является самым спасительным средством в сложные времена.

«Артисты являются основой культурного объединения людей, и кто как не молодые артисты и артисты уже состоявшиеся могут выразить и выказать свое отношение через Муслима Магомаева, через искусство, через музыку, вспомнив его как великого певца, как артиста, как человека. <…> Это единение, это консолидация, это напоминание — это все вместе», — подчеркнул Пригожин.

28 марта VK Музыка сообщала, что российские артисты записали альбом «Голос мой услышь», в который вошли 12 перепетых песен Муслима Магомаева. В создании альбома приняли участие многие российские исполнители, среди которых Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», «Три дня дождя», Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов и другие исполнители. Все доходы от прослушивания и стриминга альбома направят пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле имени Муслима Магомаева».

Ранее стало известно, как звезды отреагировали на трагедию в «Крокусе».

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