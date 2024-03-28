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«Жаль, что она враг»: в Госдуме подтвердили скорое признание Пугачевой иноагентом

Депутат Соловьев: Пугачеву признают иноагентом за помощь вражеской стране

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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певицу Аллу Пугачеву действительно вскоре признают иностранным агентом, соответствующая процедура уже запущена, подтвердил член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев. Артистка внесла большой вклад в российскую эстраду, но в трудную минуту «сбежала» из страны и поддержала ее врагов, заявил он в беседе с НСН.

У Пугачевой есть много хороших песен, которые были любимы жителями России, признал депутат.

«Поэтому и жаль, что она наряду с отдельными артистами встала в один ряд с врагами России, которые негативно высказываются в отношении Вооруженных сил России, спецоперации, а также помогают вражеской стороне», — заявил он.

Что касается статуса иноагента, то Соловьев убежден, то Генпрокуратура примет объективное решение, о котором россияне узнают в самое ближайшее время. По его словам, Пугачева заслужила внесение в реестр иноагентов, так как настоящие патриоты защищают интересы своей страны, в не сбегают из нее.

Напомним, глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил, что прокуратура уже направила в Минюст просьбу внести Пугачеву в список. Однако юристы осудили такое решение, назвав его дискредитацией реестра иноагентов, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пугачева объяснила, почему не высказалась о теракте в «Крокусе».

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