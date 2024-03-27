Александр Ревва ответил на слухи об эмиграции

Певец и комик Александр Ревва опроверг на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» слухи об эмиграции из России. Об этом сообщает NEWS.ru.

Ревва объяснил, что долгое время старался не комментировать данные слухи, хоть и знал про них. Он назвал ложью информацию о том, что уезжал из России. Артист уверил, что он и его близкие останутся на родине. Он попросил не трогать и не преследовать его и его семью.

«Вернувшегося в Россию» сложно назвать человека, который не уезжал из России. <…> Я знаю, что какое-то время следили за моей семьей, моим домом, выставляли все это наружу. И очень хочу, чтобы не трогали нас. Никуда мы не собирались уезжать и мы здесь», — заявил шоумен.

В середине 2022 года Александра Ревву заподозрили в эмиграции. Журналистка Алена Жигалова заявила, что артист живет в Испании. Однако в конце 2022 года Ревва стал посещать светские мероприятия в Москве, а также начал давать концерты.

В конце января 2023 года сообщалось, что Ревва вместе с семьей уехал из России. По слухам, причиной якобы эмиграции комика мог стать бойкот на телевидении.

10 января стало известно, что Ревву вырезали из «Песни года». В новогоднем шоу юморист должен был исполнить одну из своих песен, однако выступление Реввы не вышло в эфир. Причина произошедшего неизвестна.

Ранее стало известно, что ФНС ликвидирует бизнес Александра Реввы в России.