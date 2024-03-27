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Продюсер объяснил, зачем Пугачева решила вернуться с совместным треком

Продюсер Рудченко заявил, что Пугачева записала совместную песню ради денег

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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Павел Рудченко в интервью NEWS.ru заявил, что Алла Пугачева решила записать совместный трек с неким мужчиной из-за финансовой необходимости.

«Это довольно распространенная история для артистов, которые находятся в возрасте и уже не так популярны. На своем имени можно заработать, в том числе благодаря коммерческому дуэту. Я вижу в этой истории именно финансовую сторону, потому что Пугачева уже долгое время не выводила на сцену новые таланты», — уточнил Рудченко.

По словам эксперта, последним, кому общение с Примадонной принесло популярность, стал ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом). Также некоторое время Пугачева появлялась вместе с выпускником «Фабрики звезд» Майком Мироненко. Бабичев считает, что новая песня Пугачевой не стала «жестом доброй воли», а значит артистка получила крупную сумму за новый трек.

Недавно промоутер Сергей Лавров предположил, что Пугачева заработала не менее $10 миллионов за новый совместный трек. При этом промоутер сразу же отверг свою теорию о том, что Пугачева испытывает недостаток в деньгах. Он считает, что вероятнее артистке «просто скучно без внимания российской публики».

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