Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Заносчивое животное»: Малиновская поддержала идею признать Пугачеву иноагентом

Телеведущая Малиновская назвала Пугачеву жабой из-за молчания после теракта

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая и блогер Маша Малиновская в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвала Аллу Пугачеву жабой и поддержала признание певицы иноагентом.

«Не прошло и двух лет, как этой жабе решили таки присвоить статус иноагента. Вы скажете: зачем ты так, Маша, она великая артистка. Я отвечу», — написала Малиновская.

Телеведущая подчеркнула, что больше не считает Примадонну за человека, так как певица никак не прокомментировала недавний теракт в «Крокус Сити Холле». При этом Малиновская напомнила, что Пугачева не раз выступала в этом концертном зале.

«Просто наглое, заносчивое, высокомерное, русофобское животное», — высказалась Малиновская.

27 марта известный своими доносами на звезд Виталий Бородин сообщил в своем Telegram-канале, что получил ответ из Генпрокуратуры РФ о требовании признать Пугачеву иноагентом. По его словам, процесс присвоения артисте этого статуса уже запущен.

Ранее продюсер описал возможную реакцию Пугачевой на признание певицы иноагентом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами