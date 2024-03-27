«Заносчивое животное»: Малиновская поддержала идею признать Пугачеву иноагентом

Телеведущая и блогер Маша Малиновская в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвала Аллу Пугачеву жабой и поддержала признание певицы иноагентом.

«Не прошло и двух лет, как этой жабе решили таки присвоить статус иноагента. Вы скажете: зачем ты так, Маша, она великая артистка. Я отвечу», — написала Малиновская.

Телеведущая подчеркнула, что больше не считает Примадонну за человека, так как певица никак не прокомментировала недавний теракт в «Крокус Сити Холле». При этом Малиновская напомнила, что Пугачева не раз выступала в этом концертном зале.

«Просто наглое, заносчивое, высокомерное, русофобское животное», — высказалась Малиновская.

27 марта известный своими доносами на звезд Виталий Бородин сообщил в своем Telegram-канале, что получил ответ из Генпрокуратуры РФ о требовании признать Пугачеву иноагентом. По его словам, процесс присвоения артисте этого статуса уже запущен.

Ранее продюсер описал возможную реакцию Пугачевой на признание певицы иноагентом.