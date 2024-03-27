Стало известно, сколько потерял Иван Ургант из-за бойкота

Концертный директор Ольга Оркина рассказала, что телеведущий Иван Ургант до 2022 года зарабатывал до 6 млн рублей на проведении свадебных мероприятий, а на обычных корпоративах — 4 млн рублей. Ее слова передает издание «Страсти.ру».

«Говорить о гонораре артиста сейчас очень сложно. Я уверена, что возвращение будет исключительно на ТВ. Иван потерял сейчас все основные контрактные проекты. <...> На мой взгляд, Иван ждал того момента, когда можно «безопасно» вернуться, но ситуация с увольнением декана МГИМО намекнула ему о преждевременности возвращения», — заявила эксперт.

Она сравнила ситуацию Урганта с «отменой» певицы Лолиты и отметила, что исполнительница мелькала в соцсетях, несмотря на критику в ее адрес. Оркина боится, что чрезмерный «уход на дно» Урганта может привести к тому, что публика забудет его.

Эксперт назвала телеведущего трудолюбивым «узником телевизионной камеры», который принял участие в более чем 1600 выпусках до бойкота на ТВ. Она заявила, что Ургант также принимал участие во всем съемочном процессе. Но, несмотря на востребованность, у телеведущего был и остается до сих пор скромный райдер, сказала Оркина.

«В гримерную Иван запрашивает стандартный набор закусок (нарезка мясная, рыбная, овощи, фрукты и чай-кофе). Никакого алкоголя, даже самого элитного и бесконечно дорогого. Иван не позволяет себе выпить в течение мероприятия», — подчеркнула она.

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