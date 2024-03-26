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Сергей Жуков перевел деньги пострадавшим в «Крокусе»

Певец Жуков перевел средства для помощи пострадавшим при теракте в «Крокусе»

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Global Look Press

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков перевел средства для помощи пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.

О теракте Жуков узнал сразу после своего концерта в Пензе. Он смотрел на зал, где только что выступил, вспоминал о сотнях своих выступлений в «Крокусе» и не верил в произошедшее.

«Я смотрел в сторону зала, где только что вместе с нами пели и танцевали 6 тысяч человек, и меня аж передернуло от ужаса, я пытался уложить в голове происходящее и не мог…» — признается он.

По словам певца, он сделал пожертвование в Российский Красный Крест для помощи пострадавшим. Своих поклонников Жуков призвал поступить аналогично.

«Я искренне, до слез соболезную всем, кого коснулась эта жуткая трагедия. Мы все рядом с вами. Каждый по-возможности, вы не одни. С вами вся страна», — заверил артист (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Накануне Анна Asti сообщила, что перевела миллион рублей в Российский Красный Крест на помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее коллега рассказал о последних словах актера Александра Карпухова.

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