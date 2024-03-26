Съемки третьего сезона «Эйфории» отложили на неопределенный срок

Съемки третьего сезона сериала «Эйфории» отложили на неопределенный срок, пока режиссер шоу Сэм Левинсон дорабатывает сценарий. Об этом пишет Deadline со ссылкой на заявление телекомпании HBO.

«HBO и Сэм Левинсон по-прежнему привержены идее создания исключительного третьего сезона. В это время мы разрешаем нашему востребованному актерскому составу заняться другими делами», — заявили в HBO.

По данным источника, пока у третьего сезона популярного шоу нет точной даты начала съемок, но шоураннеры планируют начать работу в ближайшие несколько месяцев.

Сериал «Эйфория» режиссера Сэма Левинсона рассказывает о старшеклассниках, которые переживают травматичные отношения и страдают от различных зависимостей. Главные роли в проекте сыграли Зендая, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Хантер Шефер, Сидни Суини и другие актеры.

Премьера «Эйфории» состоялась в 2019 году. Сериал получил два специальных эпизода и был продлен на второй сезон, который вышел 10 января 2022 года на HBO Max. В феврале 2022 года сериал продлили на третий сезон. В феврале 2023 года стало известно, что исполняющая в шоу главную героиню Зендая будет получать по $1 млн за каждый эпизод третьего сезона. За эту роль актриса получила две премии «Эмми» и «Золотой глобус»

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