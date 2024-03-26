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Съемки третьего сезона «Эйфории» отложили на неопределенный срок

Актерам сериала «Эйфория» разрешили сниматься в других шоу из-за отсрочки съемок

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HBO

Съемки третьего сезона сериала «Эйфории» отложили на неопределенный срок, пока режиссер шоу Сэм Левинсон дорабатывает сценарий. Об этом пишет Deadline со ссылкой на заявление телекомпании HBO.

«HBO и Сэм Левинсон по-прежнему привержены идее создания исключительного третьего сезона. В это время мы разрешаем нашему востребованному актерскому составу заняться другими делами», — заявили в HBO.

По данным источника, пока у третьего сезона популярного шоу нет точной даты начала съемок, но шоураннеры планируют начать работу в ближайшие несколько месяцев.

Сериал «Эйфория» режиссера Сэма Левинсона рассказывает о старшеклассниках, которые переживают травматичные отношения и страдают от различных зависимостей. Главные роли в проекте сыграли Зендая, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Хантер Шефер, Сидни Суини и другие актеры.

Премьера «Эйфории» состоялась в 2019 году. Сериал получил два специальных эпизода и был продлен на второй сезон, который вышел 10 января 2022 года на HBO Max. В феврале 2022 года сериал продлили на третий сезон. В феврале 2023 года стало известно, что исполняющая в шоу главную героиню Зендая будет получать по $1 млн за каждый эпизод третьего сезона. За эту роль актриса получила две премии «Эмми» и «Золотой глобус»

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