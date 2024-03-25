Иосиф Пригожин осудил западных звезд после теракта в «Крокусе»

Продюсер Иосиф Пригожин резко осудил западных звезд за их молчание о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом он рассказал «Москве 24».

«Артисты всего мира, самые большие звезды. Почему они молчат? Это концертный зал, в котором они выступали. Почему они не выкладывают ничего? Почему они вместе с нами не скорбят? Или они все по политическим мотивам, по двойным стандартам?» — сказал он.

Продюсер также отметил, что концертный зал в «Крокусе» был для него и его жены, певицы Валерии «вторым домом». По его словам, охрана в зале была неплохой, а фейсконтроль — жестким.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

До этого юмориста и актера Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) раскритиковали за публикацию про пострадавших в теракте в концертном комплексе «Крокус Сити Холл». Он опубликовал в соцсети фотографию горевшего «Крокус Сити Холла» и написал под ней слова поддержки пострадавшим при теракте, а также пожелал им и их семьям «сил справиться с этой бедой». Однако в отличие от других знаменитостей актер не закрыл комментарии. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что Галкин сделал это намеренно, чтобы ненавистники России могли позлорадствовать над трагедией.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал о том, как его вынудили закрыть счет в банке Швейцарии.