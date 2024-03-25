Дом Союзов в Москве вернули государству

Арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры вернул государству здание Дома Союзов. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд истребовал историческое здание из чужого незаконного владения Московской федерации профсоюзов и ООО «Колонный зал Дома Союзов».

Строение известно как Дом Союзов, а ранее — Благородное собрание. Нежилое здание общей площадью 13 017,3 квадратных метра расположено по адресу улица Большая Дмитровка, д. 1.

«Решение суда является основанием для регистрации права собственности Российской Федерации на нежилое здание», — огласил резолютивную часть решения суда судья Андрей Гамулин.

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