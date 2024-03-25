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Дом Союзов в Москве вернули государству

В Москве суд вернул в собственность государства здание Дома Союзов

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры вернул государству здание Дома Союзов. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд истребовал историческое здание из чужого незаконного владения Московской федерации профсоюзов и ООО «Колонный зал Дома Союзов».

Строение известно как Дом Союзов, а ранее — Благородное собрание. Нежилое здание общей площадью 13 017,3 квадратных метра расположено по адресу улица Большая Дмитровка, д. 1.

«Решение суда является основанием для регистрации права собственности Российской Федерации на нежилое здание», — огласил резолютивную часть решения суда судья Андрей Гамулин.

Накануне директор Музея Виктории и Альберта Тристрам Хант выразил серьезное беспокойство о возможном разрушении Вестминстерского дворца.

Этот исторический дворец XIX века, построенный в неоготическом стиле знаменитыми архитекторами Чарльзом Барри и Огастесом Уэлби Пьюджином, является местом заседания британского парламента. На одной из трех его башен, башне Елизаветы, расположен знаменитый колокол Биг-Бен.

Ранее в Госдуме предложили построить храм или сквер на месте «Крокус Сити Холла».

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