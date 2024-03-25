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В Госдуме предложили построить храм или сквер на месте «Крокуса»

Депутат Драпеко предложила возвести на месте «Крокуса» храм

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Следственный комитет РФ/РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила возвести храм или соорудить сквер на месте трагедии в «Крокус Сити Холле». Ее цитирует «Говорит Москва».

Реконструкция здания, на ее взгляд, нецелесообразна.

«Когда такое горе, конечно, не хотелось бы, чтобы снова там был концертный зал и веселые программы. Все-таки такое место траура», — сказала она.

Для того, чтобы место снова приносило радость, по ее мнению, должно пройти время.

«Храм или сквер — это, конечно, было бы замечательно», — сказала депутат.

Она также напомнила, что земля принадлежит предпринимателям Агаларовым и является дорогой, поэтому с возведением там некоммерческих объектов, на ее взгляд, могут возникнуть проблемы.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Накануне Дима Билан посетил стихийный мемориал у «Крокус Сити Холла».

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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