Mia Boyka объяснила, почему недовольна своим выступлением на премии в Большом театре

Певица Mia Boyka в беседе с «Пятым каналом» пожаловалась на дрожь в голосе во время концерта на премии BraVo.

«Я ужасно выступила. Меня конечно поддерживали, но выступить я могла и лучше. У меня впервые за 4 года так сильно дрожал голос. Понятно меня потом все похвалили, но мне кажется это больше было для поддержки сделано», — сказала Boyka.

Артистка пришла на светское мероприятие в платье с открытой спиной, на котором были видны следы от банок. Исполнительница призналась, что внешние дефекты не помешали ей надеть ту парадную одежду, которая была запланирована изначально. По словам Boyka, она нередко волнуется на выступлениях, если в зале сидят важные для нее люди.

Недавно артистка покинула шоу «Маска», где выступала в костюме Арлекина. Boyka пожаловалась на боль в животе и раскрыла свой пол членам жюри. Приглашенным гостем был Сергей Лазарев, с которым артистка ранее выступала дуэтом, он уверенно назвал имя звезды после ее выступления. При этом певица не удивилась тому, что Лазарев ее узнал, так как она предчувствовала такой исход.

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