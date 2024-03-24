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Вампир-медиум рассказал Диме Билану о нависшей из-за Айзеншписа опасности

Вампир Артем рассказал Диме Билану о влиянии Айзеншписа на «Битве экстрасенсов»

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Кирилл Зыков/Руслан Кривобок/РИА Новости

Певец Дима Билан стал приглашенным гостем телешоу «Новая битва экстрасенсов», где вампир Артем раскрыл ему тайну о влиянии продюсера Юрия Айзеншписа.

В рамках шоу медиумам надо было раскрыть личность тайного гостя, которым стал Билан. Одним из экстрасенсов стал мужчина по имени Артем, который назвал себя вампиром.

«На нем печать. Договор заключал. Я говорю о джокере, который за ним стоит. Двое пострадали от этого соглашения. Третьим должен был стать мистер Х», — пояснил Артем.

Он сказал, что Джокер (Айзеншпис. — «Газета.Ru») пил кефир и был худым, а также мог одним словом повлиять на человека. Вампир указал, что после сотрудничества с Джокером Билан тоже стал частично на него походить. По мнению Артема, продюсер Билана мог достичь успеха и прославиться из-за договора с темными силами. Певец частично согласился со словами экстрасенса и отметил, что Айзеншпис действительно сидел на диете и пил кефир.

«Согласен, что в момент отчаянья кто-то куда-то для себя обращается. Просто череда событий не может так складываться. Были ситуации в жизни, когда казалось, что должно было что-то произойти. Ходил по краю. Темнейший период в жизни. Темный настолько, что сознание выключило», — рассказал Билан.

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