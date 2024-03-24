Концерт «Пикника» под угрозой отмены из-за трагедии в «Крокусе»

Выступление рок-коллектива «Пикник» в Челябинске могут перенести в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили организаторы тура группы изданию 74.ru.

«На данный момент информации об отмене концерта нет. Но в связи с тем, что власти объявили, знаете наверное, в связи с событиями в Москве, в Красногорске, отмену мероприятий на ближайшие дни, информация уточняется», — заявили они.

Организаторы подчеркнули, что мероприятие, запланированное на 12 апреля, не состоится в том случае, если запрет на проведение концертов не снимут до этого времени. В случае переноса билеты будут активны до следующей даты. Кроме того, организаторы выразили соболезнования семьям, потерявшим близких при теракте в «Крокусе».

Концерт группы «Пикник» запланирован на 12 апреля в челябинском дворце спорта «Юность».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее вокалист «Пикника» Шклярский принес соболезнования семьям пострадавших в теракте.