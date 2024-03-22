Звезда фильмов Marvel Гвинет Пэлтроу раскритиковала супергеройские франшизы

Актриса Гвинет Пэлтроу раскритиковала супергеройские франшизы. Ее цитирует TMZ.
В интервью журналист Шон Эванс спросил у актрисы, как она относится к речи режиссера фильма «Американское чтиво» Корда Джефферсона, который на церемонии вручения премии «Оскар» попросил Голливуд больше вкладываться в небольшие инди-проекты как у него.
В ответ звезда Marvel, сыгравшая в семи фильмах о Железном человеке, заявила, что продюсеры действительно зря поддерживают фильмы о супергероях. По ее мнению, скромные бюджеты искусству на пользу, потому что настоящие художники должны рисковать.
Против супергеройских фильмов в разное время высказывались режиссеры Мартин Скорсезе и Фрэнсис Форд Коппола, актер Пол Дано, актриса Дженнифер Энистон.
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