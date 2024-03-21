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Shaman прокомментировал слухи о конфликте с Агутиным

Певец Shaman опроверг слухи о конфликте с Леонидом Агутиным

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Пресс-служба «Главного Новогоднего Концерта»

Эстрадный исполнитель Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) перед концертом в БКЗ в Санкт-Петербурге прокомментировал слухи о конфликте с певцом Леонидом Агутиным. Его цитирует Telegram-канал «Mash на Мойке».

СМИ сообщали, что Агутин якобы не вышел с певцом на одну сцену во время новогодних съемок «Песни года» из вероятной личной неприязни.

По словам представителя Shaman, Агутин в тот день лежал в больнице и не принимал участие ни в каких съемках.

«Если взять все и рассказать, будет, наверное, скучновато, поэтому о каких-то деталях я, пожалуй, умолчу», — завершил общение с журналистами загадочной фразой Shaman.

Накануне Shaman признался, что не может спокойно пройтись по улице из-за популярности.

«Я хочу спокойствия. Я не могу просто так пройти по улице. Люди меня узнают. Согласишься сделать фото с одним, и тут же цепная реакция. Но даже с охраной я не гуляю по улице. Все равно ловишь взгляды, я их на себе чувствую и смущаюсь. Поэтому я сижу дома. Живу, как в бункере», — посетовал Shaman.

Ранее блогерша Лерчек впервые высказалась о разводе с мужем.

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