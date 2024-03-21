Победителю ТЭФИ Млечину диагностировали коронавирусную инфекцию

Публициста и телеведущего Леонида Млечина госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, у неоднократного победителя премии ТЭФИ диагностировали коронавирусную инфекцию. Отмечается, что до госпитализации Млечин жаловался на слабость, одышку и кашель. После осмотра медики доставили телеведущего в больницу, где сделали КТ. Сейчас журналист находится в состоянии средней тяжести.

В 2015 году Млечин вел ток-шоу «Загадка судьбы» на телеканале «Россия-1». Журналист также находился в жюри фестиваля социально значимых фильмов «Герой нашего времени» и всероссийского конкурса «Патриоты России». За свою карьеру он писал свыше 100 исторических и биографический книг. С 2017 года ведет YouTube-канал «История Леонида Млечина».

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