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Налоговая планирует ликвидировать бизнес Александра Реввы в России

«КП»: ФНС может ликвидировать бизнес Александра Реввы в России

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Федеральная налоговая служба (ФНС) России приняла решение о ликвидации бизнеса, одним из учредителей которых является шоумен и юморист Александр Ревва, он владеет долей в 5%. Об этом сообщает kp.ru.

Речь идет о фирме «Эйс Гейминг», которая занималась продажей внутриигровых товаров в шутере Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Ревва стал одним из ее учредителей в 2020 году, годом ранее к бизнесу присоединился его коллега, комик Михаил Галустян. Однако последний покинул фирму весной 2023 года.

«Официальная причина — наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности. К примеру, у организации неверно указан юридический адрес. Также фирма не подает декларации о доходах аж с 2021 года», — говорится в сообщении.

В газете уточнили, что «Эйс Гейминг» была убыточной с самого начала. Так, в 2019 году заявленная «чистая прибыль» составила минус 2,4 млн рублей, в 2020-м — минус 1,3 млн рублей. В 2021 году компания впервые вышла в плюс и заработала 5 тыс. рублей.

В конце февраля сообщалось, что ООО «Войс Медиа Продакшн», долей в 70% в которой владеет Александр Ревва, задолжала налоговой РФ около 50 тыс. рублей. По данным Федеральной службы судебных приставов, у фирмы Реввы накопилось семь долгов на общую сумму в 46 750 рублей, при этом некоторые пени не оплачиваются с 2022 года.

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