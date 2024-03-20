Фанатам Орейро не разрешили сфотографироваться со звездой в Карелии

Звезда сериала «Дикий ангел», уругвайская актриса Наталия Орейро отправилась в тайный тур по Карелии на поезде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

О поездке Орейро сообщили журналистам пассажиры ретропоезда «Рускеальский экспресс», в котором актрису узнали, несмотря на черные очки и шляпу.

По словам очевидцев, фанатам не разрешили сфотографироваться со звездой.

Наталия Орейро прибыла в Москву 18 марта. Приезд артистки в столицу скрывали: на попавших в сеть кадрах звезду сложно узнать, так как на видео женщина обмотана шарфом, в черных очках и кепке.

Известно, что у актрисы будет камео в новогоднем фантастическом фильме «Письмо Деду Морозу», где также снимутся Иван Охлобыстин и Кристина Асмус. Орейро получила роль в эпизоде с исполнением желания главного героя в Новый год.

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