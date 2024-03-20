Авторы фильма о Раисе Горбачевой рассказали, какой была последняя леди СССР

Последняя из первых леди СССР, жена первого президента СССР Михаила Горбачева Раиса Горбачева была очень хрупким и ранимым человеком. Об этом рассказали авторы документального фильма «Горбачева», вышедшего 18 марта, Когершын Сагиева и Родион Чепель, передает проект «Сноб».

По словам создателей фильма, ее можно было сравнить с типичной «отличницей», потому что она хотела сделать все идеально.

«Мне кажется, ей не хватало харизмы, соответствующей той роли в обществе, которую она играла. И это очень тяготило саму Горбачеву. Ей приходилось не только выполнять свою работу, но и все время доказывать, что она достойна заниматься важными общественными вопросами. Это сломало чувствительную Раису Максимовну. Мы сняли кино о любви, которую победила политика», — добавили они.

Авторы картины также отметили, что Раиса Горбачева, как и все женщины, оказывала влияние на своего мужа. Однако однозначного ответа на вопрос о том, влияла ли она на политические решения, у соратников единственного президента СССР нет, заключили они.

Раисы Горбачевой не стало в 67 лет, она ушла из-за тяжелой болезни — и только столкнувшись со страшным диагнозом, получила поддержку на родине. Но на Западе ее обожали — за то, что она не была такой, как все ее предшественницы. «Газета.Ru» — о том, как иностранные журналисты сумели оценить первую леди СССР раньше, чем ее соотечественники.

Ранее сообщалось, что Shaman и Николай Басков снялись в документальном фильме о Юрии Шатунове.