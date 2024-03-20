Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Авторы фильма о Раисе Горбачевой рассказали, какой была последняя леди СССР

Авторы фильма о Раисе Горбачевой признались, что она была хрупким человеком

close
100%
Wikimedia Commons

Последняя из первых леди СССР, жена первого президента СССР Михаила Горбачева Раиса Горбачева была очень хрупким и ранимым человеком. Об этом рассказали авторы документального фильма «Горбачева», вышедшего 18 марта, Когершын Сагиева и Родион Чепель, передает проект «Сноб».

По словам создателей фильма, ее можно было сравнить с типичной «отличницей», потому что она хотела сделать все идеально.

«Мне кажется, ей не хватало харизмы, соответствующей той роли в обществе, которую она играла. И это очень тяготило саму Горбачеву. Ей приходилось не только выполнять свою работу, но и все время доказывать, что она достойна заниматься важными общественными вопросами. Это сломало чувствительную Раису Максимовну. Мы сняли кино о любви, которую победила политика», — добавили они.

Авторы картины также отметили, что Раиса Горбачева, как и все женщины, оказывала влияние на своего мужа. Однако однозначного ответа на вопрос о том, влияла ли она на политические решения, у соратников единственного президента СССР нет, заключили они.

Раисы Горбачевой не стало в 67 лет, она ушла из-за тяжелой болезни — и только столкнувшись со страшным диагнозом, получила поддержку на родине. Но на Западе ее обожали — за то, что она не была такой, как все ее предшественницы. «Газета.Ru» — о том, как иностранные журналисты сумели оценить первую леди СССР раньше, чем ее соотечественники.

Ранее сообщалось, что Shaman и Николай Басков снялись в документальном фильме о Юрии Шатунове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами