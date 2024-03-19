Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидер группы «Парк Горького» объяснил, почему Орбакайте не добьется успеха в США

Музыкант Белов заявил, что американцы не пойдут на концерт Орбакайте в США

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Основатель группы «Парк Горького» Андрей Белов заявил, что российские артисты пользуются спросом за рубежом лишь у русскоговорящей диаспоры. Его слова передает aif.ru.

«Американцы на такие концерты не ходят, поскольку им своих артистов выше крыши хватает и слушать что-то на языке, который они не понимают, они никогда не будут», — отметил музыкант.

Тем самым, отмечает издание, Белов прокомментировал появившуюся недавно информацию о том, что певица Кристина Орбакайте запланирована гастроли по США и Канаде. Он оценил шансы артистки на успех у зарубежной публики.

19 марта стало известно, что Орбакайте планирует гастроли по США после отмены концерта в Кремле. Певица выступит в Нью-Йорке, Сиэтле, Сан-Франциско, Лос-Анжелесе, Майами, Филадельфии и Бостоне с 20 по 28 сентября, а в 19 и 18 числах того же месяца артистка посетит Ванкувер и Торонто. В афише сказано, что Орбакайте планирует показать зрителям свое музыкальное шоу «The Best», в том числе исполнит свои хиты «Перелетная птица», «Алла будет петь», а также споет новые композиции эксклюзивно.

7 марта стало известно, что Орбакайте не приняла участие в концерте «Будьте счастливы всегда!», который прошел на сцене Государственного Кремлевского дворца.

10 марта активист Виталий Бородин в своем Telegram-канале похвастался тем, что выступление певицы не состоялось из-за его доноса.

Ранее Иосиф Пригожин поддержал решение Валерия Леонтьева уйти со сцены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами