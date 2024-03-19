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«Храм для артиста»: Пригожин о решении Леонтьева уйти со сцены

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал решение Валерия Леонтьева уйти со сцены

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prigozhin_iosif/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru поддержал решение Валерия Леонтьева завершить музыкальную карьеру.

«Вспоминая уход Муслима Магомаева, который завершил карьеру в хорошей форме, мы понимаем, что человек сам чувствует, когда приходит пора уходить. Для Иосифа Кобзона, например, пение было смыслом жизни. И когда он не смог больше выходить на сцену, для него все потеряло смысл. Сцена — словно храм для артиста», — пояснил Пригожин.

Он выразил мнение, что за годы своей популярности Леонтьев сполна отслужил сцене и зрителям. Продюсер уважил решение артиста и поддержал идею завершить карьеру на позитивной ноте и в хорошей форме. Пригожин убежден, что Леонтьев отлично выглядит и поет для своих 74 лет. Он считает, что музыкант заслуживает звания народного артиста России.

Накануне Валерий Леонтьев заявил, что больше не планирует давать концерты из-за своего возраста. Артист добавил, что хочет лишь поблагодарить фанатов, которые сейчас поздравляют его в сети.

Ранее Геннадий Хазанов вспомнил, как Ширвиндт разыграл зрителей на 1 апреля.

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