Орбакайте планирует гастроли по США после отмены концерта в Кремле

Певица Кристина Орбакайте отправится в гастрольный тур по США и Канаде осенью 2024 года. Афиша мероприятия опубликована на сайте по продаже билетов.

Певица выступит в Нью-Йорке, Сиэтле, Сан-Франциско, Лос-Анжелесе, Майами, Филадельфии и Бостоне с 20 по 28 сентября, а в 19 и 18 числах того же месяца артистка посетит Ванкувер и Торонто. В афише сказано, что Орбакайте планирует показать зрителям свое музыкальное шоу «The Best», в том числе исполнит свои хиты «Перелетная птица», «Алла будет петь», а также споет новые композиции эксклюзивно.

При этом на странице исполнительницы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) все еще нет анонса предстоящего тура.

7 марта стало известно, что Орбакайте не приняла участие в концерте «Будьте счастливы всегда!», который прошел на сцене Государственного Кремлевского дворца.

10 марта активист Виталий Бородин в своем Telegram-канале похвастался тем, что выступление певицы не состоялось из-за его доноса.

В пресс-службе Кремлевского дворца ззаявили, в свою очередь, что Орбакайте не выступила на сцене Кремля «по своим причинам».

Позже появилась информация о том, что певица не вышла на сцену в Кремле из-за плохого самочувствия.

Ранее стало известно, что Валерий Леонтьев оставил музыкальную карьеру из-за возраста.