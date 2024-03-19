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Константин Хабенский рассказал об эффекте бумеранга в МХТ имени Чехова

Актер Хабенский сравнил себя с Табаковым из-за поста худрука в МХТ имени Чехова

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер и художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский сравнил себя с Олегом Табаковым. Об этом пишет «Пятый канал».

«В десятикратном размере ко мне прилетает бумеранг, который в свое время я позволял себе по отношению к Олегу Павловичу Табакову. Когда я приходил и говорил: «Мне это неинтересно. Я здесь снимаюсь в кино, здесь хорошо, эти роли я не играю, потому что я не играл их еще в Питере, почему я в Москве должен?» — улыбнулся Хабенский.

По словам артиста, он вспоминает, как после таких слов Табаков смотрел на него с внутренней улыбкой, а молодой актер этой улыбки тогда не понимал. Хабенский признался, что до сих пор остается непростым человеком. Помимо этого, артист признался, что не знает, сколько стоит сосиска в тесте в буфете МХТ. Худрук театра объяснил это тем, что всегда берет себе комплексный обед.

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