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В Госдуме предложили лишить музыкантов-иноагентов заработка в России

Депутат Луговой предложил Яндекс.Музыке создать библиотеку иноагентов

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Юзефович/YouTube

Депутат Государственной думы Андрей Луговой в Telegram-канале назвал стриминг «Яндекс.Музыка» «местом прибыли иноагентов» и заявил, что вопросов к площадке становится все больше.

«Буду настаивать на организации отдельной «библиотеки» иноагентов, где в одном месте будет сосредоточено их «творчество», с обязательными пометками и аннотациями», — заявил парламентарий.

Луговой подчеркнул, что хочет потребовать запретить попавшим под санкции Минюста России музыкантам получать доходы от российских пользователей. Депутат приложил к сообщению ссылку на запись от 16 марта, в которой он признавался, что обратился в прокуратуру Москвы из-за сервиса «Яндекс.Музыка». В документе отмечалось, что на стриминге есть композиции «Батька наш Бандера» и «Червона калина», которые «призывают воевать за Украину» и пользуются популярностью у украинских националистов.

13 марта в Telegram-канале Readovka появилась запись, в которой заявляется, что «Яндекс.Музыка» «пиариться» за счет музыкантов-иноагентов. Канал заявляет, что стриминг выводит в топы новые песни рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) и певицы Монеточки (признана в РФ иностранным агентом).

Ранее Николай Соболев рассказал о своих планах после исключения из реестра иноагентов.

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