Shaman раскрыл реакцию на слухи об отказах артистов выступать вместе с ним

Певец Shaman в интервью РИА Новости заявил, что людям нравится сплетничать про его персону.

«Слухами земля полнится. Если это обсуждается, значит, людям не хватает перчинки, какой-то сериальной истории с жареными подробностями. Я это понимаю, потому что полюбопытствовать и посплетничать — нормальное человеческое явление», — отметил Shaman.

Певец выразил мнение, что у российских звезд не хватит духу, чтобы подойти к нему и открыто заявить о своем нежелании выступать совместно. Он также отметил, что решение надеть парик на концерты в честь 8 Марта было продиктовано его «внутренним продюсером». Артист обосновал эту идею тем, что звезды должны уметь производить фурор и удивлять публику.

Недавно Shaman дал три концерта подряд в честь Международного женского дня 8 Марта. Певец появился на сцене с длинными светлыми распущенными волосами. Позже Shaman признался, что длинные волосы не наращивал — это был парик.

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