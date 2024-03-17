Виктория Боня назвала роды божественным процессом

Блогерша и телеведущая Виктория Боня поздравила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) дочь Анджелину с 12-летием и поделилась подробностями своих родов.

Боня назвала роды «божественным процессом», который прошел у нее с легкостью и без боли. Блогерша отметила, что рожала без эпидуральной анестезии, чтобы полностью прочувствовать момент.

Боня уточнила, что ее на тот момент возлюбленный Алекс Смерфит был рядом и поддерживал ее своим присутствием.

«Хотя я не рекомендую настаивать, чтобы мужья присутствовали при этом деле. Но Алекс держался мужественно и первым взял Энджика на ручки. Пуповина была настолько короткой, что дочку могли положить мне только на живот», — рассказала телеведущая.

Боня заявила, что присутствие Смерфита на родах отчасти повлияло на его «глубокий контакт» с дочерью.

1 марта Виктория Боня сообщила, что уже полгода не может вернуться в Монако. Как оказалось, в августе 2023-го у блогерши истек срок действия вида на жительство в Монако. Она должна была заняться переоформлением документов в сентябре, однако не смогла этого сделать из-за пластической операции в Лос-Анджелесе.

Боня отметила, что Смерфит помог ей со сбором документов для продления ВНЖ. В скором времени блогерша сообщила, что вернулась в Монако.

Ранее Боня осталась без жилья в Монако после проблем с ВНЖ.