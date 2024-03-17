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Анастасия Волочкова пришла на выборы и устроила автограф-сессию для сотрудников комиссии

Балерина Волочкова проголосовала на выборах и раздала автографы желающим

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова в своем Telegram-канале заявила, что обязательно проголосует на выборах президента России.

«Завтра 15-го марта начинаются выборы президента. Они пройдут в течении трех дней. Я пойду голосовать в избирательный участок 16-го в связи с тем, что завтра состоится мое шоу «Одержимость» в Москве. Я призываю всех приходить на выборы. От наших голосов зависит будущее России», — написала Волочкова.

Затем она сняла в свой личный блог, как пришла в избирательный участок, проголосовала, а также раздала свои автографы всем желающим сотрудникам комиссии. Волочкова сама принесла в участок свои фотографии и сама предложила их подписать.

В пятницу, 15 марта в России стартовало голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта включительно. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). О том, как проходят президентские выборы, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Филипп Киркоров пришел с отцом на выборы и опять порассуждал о дверях.

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