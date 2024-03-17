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Ани Лорак рассказала о свадьбе мечты

Певица Ани Лорак призналась, что хочет провести свадьбу в интимной обстановке

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isaac_vidjrakou/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ани Лорак намекнула своему возлюбленному, инструктору по йоге Исааку Виджраку на то, что ждет предложения руки и сердца. Слова артистки передает Teleprogramma.pro.

«Я хотела бы, чтобы свадьба прошла в интимной обстановке, если, конечно, прозвучит предложение», — заявила исполнительница.

Своими мыслями о свадебном торжестве Лорак поделилась на премии «Виктория», куда пришла вместе с молодым человеком. На мероприятии артистка была одета в кожаное мини и косуху.

Ани Лорак познакомилась с испанским возлюбленным в Греции. Мужчина пригласил исполнительницу на свои тренинги, а во время ретрита Лорак познакомилась с Виджраку поближе. В итоге у них завязался роман. Виджраку живет на Ибице. В своих соцсетях он называет себя «велнес-экспертом» и «создателем позитивной кармы», разделяющим концепцию «философии радости». Мужчина был женат, от прошлых отношений у него есть сын и дочь.

Ранее Лорак подала заявление на российский паспорт.

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