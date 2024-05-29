Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы две причины, почему Медведев не выиграет «Ролан Гаррос»

Теннисистка Пивоварова предсказала провал Даниила Медведева на «Ролан Гаррос»

close
100%
Stephanie Lecocq/Reuters

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что не ждет от Даниила Медведева впечатляющей игры на «Ролан Гаррос».

«Я не считаю Медведева фаворитом «Ролан Гаррос». Во-первых, это его нелюбимое покрытие, а во-вторых, его уровень игры сейчас не так высок, как у других топ-теннисистов.

Я бы не делала на него ставку. Если что-то получится, то здорово. Надеюсь, что это будет турнир, который поможет Даниилу разобраться со своим стилем, и что команда сможет трансформировать его игру и подготовить его к следующим турнирам.

По игре Медведев сейчас очень сильно уступает другим ребятам. Надеюсь, что «Ролан Гаррос» станет переходным турниром и сможет собрать его для дальнейших побед, где Даниил сможет почувствовать свою игру», — сказала Пивоварова.

В первом круге «Ролан Гаррос» Медведев в четырех сетах обыграл 54-ю ракетку мира — немца Доминика Кепфера. Матч закончился со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3 в пользу российского теннисиста.

Во втором круге Медведев сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем.

Ранее была раскрыта причина провальной игры Медведева.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами