Названы две причины, почему Медведев не выиграет «Ролан Гаррос»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что не ждет от Даниила Медведева впечатляющей игры на «Ролан Гаррос».

«Я не считаю Медведева фаворитом «Ролан Гаррос». Во-первых, это его нелюбимое покрытие, а во-вторых, его уровень игры сейчас не так высок, как у других топ-теннисистов.

Я бы не делала на него ставку. Если что-то получится, то здорово. Надеюсь, что это будет турнир, который поможет Даниилу разобраться со своим стилем, и что команда сможет трансформировать его игру и подготовить его к следующим турнирам.

По игре Медведев сейчас очень сильно уступает другим ребятам. Надеюсь, что «Ролан Гаррос» станет переходным турниром и сможет собрать его для дальнейших побед, где Даниил сможет почувствовать свою игру», — сказала Пивоварова.

В первом круге «Ролан Гаррос» Медведев в четырех сетах обыграл 54-ю ракетку мира — немца Доминика Кепфера. Матч закончился со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3 в пользу российского теннисиста.

Во втором круге Медведев сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем.

Ранее была раскрыта причина провальной игры Медведева.