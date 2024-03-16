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«Шутки, вкусные застолья»: Роксана Бабаян о дружбе с семьей Ширвиндта

Певица Бабаян призналась, что дружба с Ширвиндтом с возрастом изменилась

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Роксана Бабаян рассказала о дружбе с семьей актера театра и кино, режиссера, бывшего худрука Театра сатиры Александра Ширвиндта (1934-2024). Ее цитирует kp.ru.

Ширвиндт дружил с мужем Бабаян актером Михаилом Державиным (1936-2018). По словам Бабаян, в последний раз она говорила с Ширвиндтом по телефону несколько лет назад — говорить тому было сложно, а сама артистка не хотела быть навязчивой.

«Раньше жизнь и общение проходили активно, потому что мы были молоды. Поэтому и незабываемые посиделки, и шутки, и вкусные застолья, и рыбалка — все это было. В прошлом… Все это радости молодости», — призналась она.

Бабаян отметила, что с возрастом дружба изменяется — люди начинают меньше общаться, потому что не хотят говорить о своем ухудшающемся самочувствии.

«Мне кажется, такие разговоры совершенно необязательны. Но даже, если мы не созванивались, мы все равно продолжали друг к другу тепло относиться», — заключила она.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих». Активно работал на эстраде как режиссер и конферансье. В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

Накануне стало известно содержание телеграммы, которую направил президент России Владимир Путин родным и близким Ширвиндта. Путин заявил, что разделяет горе семьи в связи с уходом артиста, и назвал его легендой отечественного театра и кино.

Ранее в Театре сатиры прокомментировали возможную отмену спектакля с Добронравовым.

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