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Актер Воеводин рассказал, что в последнее время меньше общался с Александром Ширвиндтом

Актер Воеводин рассказал, что провел всю жизнь рядом с Александром Ширвиндтом

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Президент театра Сатиры, Александр Ширвиндт, скончавшийся 15 марта, в последнее время плохо себя чувствовал, рассказал «Газете.Ru» заслуженный артист России Александр Воеводин. Актер также отметил, что ему стоило быть бережнее к коллеге и больше от него «впитывать».

«Это, конечно, печально и неожиданно, и в то же время мне как-то не хочется в это верить. Я знаю, что он плохо себя чувствовал в последнее время. В последнее время мы меньше общались. Но вот вся жизнь рядом с ним: и первое появление в театре, и «Женитьба Фигаро», где я играл Керубино, и совместные сцены. Время шло, и я участвовал в его спектакле, когда он уже стал режиссером театра, и новые постановки у него были. Когда так долго общаешься с человеком и знаешь, что впереди большая жизнь, потом понимаешь, что надо было быть бережнее и аккуратнее, надо больше было впитывать от этого человека», — сказал он.

О смерти Александра Ширвиндта 15 марта сообщил художественный руководитель театра Сатиры, актер Сергей Газаров. По его словам, театральный режиссер умер в больнице.

Ширвиндту было 89 лет. Артист известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих». Активно работал на эстраде как режиссер и конферансье. Также в 2000–2021 годах Ширвиндт был художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

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