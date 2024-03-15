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В Театре сатиры прокомментировали возможную отмену спектакля с Добронравовым

В Театре сатиры заявили, что не отменяли спектакль с участием Добронравова

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В Театре сатиры заявили, что не отменяли спектакль «Где мы?!...» с участием Федора Добронравова, несмотря на информацию о том, что актер приостановил свою деятельности до 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Спектакль стоит в афише на 3 апреля. Пока не отменяется», — сказали в пресс-службе культурного учреждения.

Недавно Telegram-канал Shot сообщал, что Добронравов отменил все спектакли на ближайший год до января 2025 года. По данным издания, артисту предстоит продолжительная реабилитация после операции, без которой он мог бы остаться инвалидом.

28 февраля, уточняет канал, звезда «Сватов» обратился в больницу с жалобами на боли в шее и позвоночнике и болезненное глотание.

После компьютерной томографии 62-летнему артисту провели экстренную операцию, в ходе которой удалили дискоостеофитный комплекс (дегенеративные образования на фоне осложнений остеохондроза) на уровне двух позвонков. Всего в стационаре актер провел восемь дней, 7 марта его выписали из больницы.

Артисту назначен продолжительный курс лечебной физкультуры и медикаментов.

Еще в середине февраля в Культурном центре ЗИЛ в Москве в срочном порядке заменили спектакль «Ты где-то рядом», где главную роль исполняет Добронравов, из-за его непредвиденной болезни.

Ранее беременная певица Кети Топурия выступила с песней на «Новой Фабрике звезд».

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