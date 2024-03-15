Варум трижды пыталась исполнить песню на концерте

Певица Анжелика Варум несколько раз пыталась исполнить композицию «Как не думать о тебе» на концерте в Нижнем Новгороде. Видео опубликовано в фанатском паблике артистки во «ВКонтакте».

Мероприятие прошло 14 марта в концертом зале «Юпитер». Артистка спела несколько песен вместе со своим супругом Леонидом Агутиным, но во время исполнения одного из главных хитов звездной пары несколько раз сбилась. Гитарист не удержался и спародировал на инструменте фальшивое пение Варум, после чего она засмеялась. Потом Агутин проявил инициативу и сам допел отрывок. Однако с третьей попытки Варум смогла чисто исполнить песню.

Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе с 1997 года. Возлюбленные расписались летом 2000-го, свадьбу сыграли в Венеции. Для Агутина это третий брак. Первый раз он женился в 20 лет, но быстро развелся. От второй жены у него есть дочь Полина. В браке Агутина и Варум родилась дочь Елизавета. Леонид Агутин не раз признавался, что был на грани развода с Анжеликой Варум. В 2011 году артист изменил своей супруге, однако та простила его.

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