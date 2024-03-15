Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дава поцеловал Ольгу Бузову: «Спасибо тебе большое»

Бывший возлюбленный певицы Ольги Бузовой Дава поцеловал ее и подарил цветы

close
100%
Global Look Press

Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) подарил букет красных роз и поцеловал в шею певицу Ольгу Бузову на шоу «Сокровища императора». Видео момента публикует Telegram-канал Super.ru.

«Спасибо тебе большое! Я тебе за многое благодарен», — сказал мужчина немного застеснявшейся ведущей проекта.

Бузова удивилась поступку бывшего возлюбленного. Она приняла букет, а затем пара обнялась. Позже Дава рассказал, что Бузова поддерживала его на протяжении всего проекта. Блогер почувствовал, как у него «что-то екнуло к груди», и решил устроить сюрприз певице.

Манукян известен по своим юмористическим роликам в соцсетях. Он получил наибольшую популярность в 2019 году, когда начал встречаться с артисткой Ольгой Бузовой. В 2021 году блогер и телеведущая расстались.

Бузова рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

В 2022 году появились слухи, что Манукян встречается с певицей Мари Краймбрери. Затем Super заявлял, что в июне того же года пара рассталась, но в марте 2024 года певица сообщила, что возобновила отношения с Давой. Она рассказала о воссоединении на сцене своего концерта в Минске.

Ранее Егор Крид вспомнил о бабушке на концерте в Екатеринбурге и заплакал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами