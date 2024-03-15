Дава поцеловал Ольгу Бузову: «Спасибо тебе большое»

Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) подарил букет красных роз и поцеловал в шею певицу Ольгу Бузову на шоу «Сокровища императора». Видео момента публикует Telegram-канал Super.ru.

«Спасибо тебе большое! Я тебе за многое благодарен», — сказал мужчина немного застеснявшейся ведущей проекта.

Бузова удивилась поступку бывшего возлюбленного. Она приняла букет, а затем пара обнялась. Позже Дава рассказал, что Бузова поддерживала его на протяжении всего проекта. Блогер почувствовал, как у него «что-то екнуло к груди», и решил устроить сюрприз певице.

Манукян известен по своим юмористическим роликам в соцсетях. Он получил наибольшую популярность в 2019 году, когда начал встречаться с артисткой Ольгой Бузовой. В 2021 году блогер и телеведущая расстались.

Бузова рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

В 2022 году появились слухи, что Манукян встречается с певицей Мари Краймбрери. Затем Super заявлял, что в июне того же года пара рассталась, но в марте 2024 года певица сообщила, что возобновила отношения с Давой. Она рассказала о воссоединении на сцене своего концерта в Минске.

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