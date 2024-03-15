Известный виртуоз Петр Дранга ответил на слухи о свадьбе с Дарьей Мороз

Аккордеонист-виртуоз и заслуженный артист России Петр Дранга опроверг слухи о том, что состоит в романтических отношениях с актрисой Дарьей Мороз и пара планирует свадьбу. Об этом музыкант рассказал в программе «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.

«У нас рабочие отношения. Люди говорят разное, я никогда ничего не комментирую. Мы потрясающие друзья с Дашей, вот и все», — заявил Дранга.

При этом, признался виртуоз, он хочет семью и детей, однако считает, что с подобным «не надо торопиться». Он заявил, что среди его знакомых есть неудачные примеры пар, которые чересчур быстро связали себя узами брака. По словам музыканта, он хочет принять осознанное решение, прежде чем посвятить себя семье.

Дарья Мороз воспитывает 13-летнюю дочь Анну от театрального режиссера Константина Богомолова. Анна учится в Немецкой школе имени Ф.П. Гааза в Москве в восьмом классе. В 2021 году девочка получила диплом актерской школы и ее резюме появилось в базе агентства. Богомолов и Мороз развелись в 2018 году, а через год режиссер женился на телеведущей Ксении Собчак.

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