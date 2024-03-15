Украина заочно предъявила новые обвинения Владимиру Машкову

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения председателю Союза театральных деятелей, российскому актеру Владимиру Машкову из-за участия в предвыборной кампании кандидата и действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

В СБУ подчеркнули, что подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины («посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «пропаганда войны») были предъявлены Машкову на основе собранных доказательств сотрудниками ведомства.

Как заявляется в публикации, Машкову инкриминируют его выступления в ходе предвыборных туров по регионам России в качестве главы избирательного штаба Владимира Путина.

В мае 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) заочно выдвинула ряд обвинений в адрес народного артиста России, актера, режиссера и художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова.

В сообщении спецслужбы отмечается, что Машков после начала российско-украинского конфликта неоднократно принимал участие в проведении культурных мероприятий «в поддержку российских сил» с участием президента РФ, посещал Крым и поддерживал политику России в соцсетях.

Ранее Машков рассказал, что последним подарком от умершего режиссера Олега Табакова стала книга мэтра.