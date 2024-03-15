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Лидер «Руки Вверх!» Жуков рассказал, как справляется с выгоранием

Певец Сергей Жуков признался, что выгорает после больших концертов

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Пресс-служба Сергея Жукова

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался в интервью «Газете.Ru», что ощущает выгорание после больших концертов и реализации крупных проектов.

«Эмоциональное выгорание бывает, когда ты долго к чему-то идешь — и это либо очень хорошо получается, либо, наоборот, крайне плохо. Вот после такого ты можешь сказать: «Так, мне нужно перезагрузиться». Например, в прошлом году мы собирали вторые подряд «Лужники» — это еще больше людей, счастья, эмоций, радости, но после этого праздника ты чувствуешь, что отдал зрителям всего себя до последней капельки пота», — рассказал артист.

После энергозатратной работы музыкант предпочитает восстанавливать силы в отпуске с семьей. В браке с экс-участницей группы «ВИА Сливки» Региной Бурд он воспитывает четверых несовершеннолетних детей — младший сын Эван родился 7 декабря 2023 года.

«После больших событий я беру семью, и мы едем куда-нибудь на море или в Карелию в снега — то есть туда, где можно не думать о творчестве, а только обниматься, целоваться и рожать новых детей. У нас есть два официальных отпуска: один в январе, а второй — летом, когда мы выбираемся куда-нибудь на пару-тройку недель. В этом году мы снова в июле планируем собрать аншлаг в Москве, в «Лужниках», и в Питере на «Газпром Арене» — это будут очень большие, мощные концерты, после которых я наверняка возьму отпуск», — поделился Жуков.

Ранее певец заявил, что его жена сама справляется с заботой о трехмесячном сыне.

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