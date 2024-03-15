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Федор Бондарчук рассказал, как Хаматова помогла ему спасти девочке жизнь

Режиссер Бондарчук назвал Чулпан Хаматову существом из волшебства и доброты

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер Федор Бондарчук в интервью PROZvezd вспомнил, как они с Чулпан Хаматовой спасли девочку, которой нужна была операция.

«Юный представитель от класса сообщил мне, что они все, и ученики, и педагоги, и даже друзья-товарищи во дворе, сделали все, что могли, чтобы спасти своего товарища – девочку Алину, чтобы помочь ей выздороветь. Нужно было Алиночку перевезти в Москву – и договориться, чтобы ее приняли», — рассказал Бондарчук.

Он уточнил, что помог девочке попасть на обследование в Москву, где медикам удалось найти верный сценарий лечения — ребенку нужна была пересадка костного мозга. На тот момент Бондарчук был неопытным в вопросах благотворительности человеком, поэтому обратился к актрисе Чулпан Хаматовой, у которой есть собственный благотворительный фонд.

«А она просто влетела – как и всегда это делает – в судьбу этой девчонки. Благодаря Чулпаше, Чулпан Наилевне, низкий ей поклон, нам все удалось – Алину перевезли в столицу, прооперировали, и, что самое важное, она выздоровела», — резюмировал Бондарчук.

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