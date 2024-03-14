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Валерия назвала способ выйти из кризиса в отношениях

Певица Валерия посоветовала парам в кризисе путешествовать вместе

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Алексей Майшев/РИА Новости

Певица Валерия на премьере комедии «Любовь со второго взгляда» назвала способ выйти из кризиса в отношениях. Артистку цитирует «Пятый канал».

Причиной кризисов, по ее мнению является рутина, справиться с которой парам может помочь решение путешествовать вместе — туда, где чувства зарождались, чтобы «пробудить в себе то самое состояние, или в новое для обоих место.

«Просто гулять по какой-то красивой незнакомой улице, рассматривать дома, чувствовать себя незнакомцами. И может быть, ты первый раз куда-то выбрался. Ты впадаешь в особенное состояние», — рассуждает Валерия.

В 2024 году Валерия и продюсер Иосиф Пригожин отметят фарфоровую свадьбу — 20 лет семейной жизни.

Накануне Валерия предупредила женщин об опасностях поиска партнера через сайты знакомств, удивившись тому, что люди действительно находят любовь с помощью таких сервисов.

«Ну, слава Богу, значит, есть шанс встретить свою любовь, значит, сайты нужны. Мне кажется, там аферистов много, это логично, опасно», — сказала она.

Ранее юмористка Ольга Парфенюк рассказала, почему зрители массово жалуются ее матери на шутки.

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