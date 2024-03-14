На Александра Шпака возбудили уголовное дело за дискредитацию армии РФ

На блогера Александра Шпака возбудили уголовное дело по статье о дискредитации армии России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным прессы, на артиста завели дело 12 марта в следственном управлении по ЦАО Москвы. Канал со ссылкой на следователей сообщает, что причиной послужили дискредитирующие российскую армию посты в Telegram-канале Шпака. Сейчас блогеру грозит до пяти лет лишения свободы по части первой статьи 280.3 УК РФ.

До этого суд заочно арестовал российского блогера-бодибилдера Александра Шпака по делу о фейках о ВС РФ. Блогера обвинили в распространении ложной информации о действиях российских военных на Украине по мотивам политической ненависти. Известно, что сейчас Шпак проживает в Черногории.

До этого издание Life сообщало, что Шпака потребовали признать иноагентом. С заявлением к генпрокурору Игорю Краснову обратились общественники из организации под названием «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией».

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