Аль Пачино объяснил, почему нарушил многолетнюю традицию «Оскара»

Актер Аль Пачино в беседе с Variety объяснил, почему нарушил многолетнюю традицию «Оскара», не объявив всех номинантов на премию «Лучший фильм».

«Возник спорный вопрос по поводу того, что я не назвал каждый фильм по отдельности перед тем, как объявить имя победителя. Я хотел бы уточнить, что мои намерения не состояли в том, чтобы пропустить перечисление номинантов. Это было решением продюсеров, поскольку названия этих картин уже звучали на протяжении всей церемонии», — пояснил Аль Пачино.

Артист принес извинения за свой поступок и предположил, что мог разочаровать кого-то из зрителей этим.

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония премии «Оскар». Фильм «Оппенгеймер» получил статуэтки сразу в семи номинациях: за лучший фильм, лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни – младший), лучший монтаж, лучшую операторскую работу, лучший саундтрек, лучшую мужскую роль (Киллиан Мерфи) и лучшую режиссуру (первая статуэтка для Кристофера Нолана после восьми номинаций).

Ранее Клава Кока прокомментировала скандал вокруг Аллы Пугачевой.