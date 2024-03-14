Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Цискаридзе высказался об отмене русской культуры

Балетмейстер Цискаридзе нашел отмене русской культуры коммерческое объяснение

close
100%
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист России Николай Цискаридзе высказался от отмене русской и российской культуры за границей. Его цитирует РИА Новости

И.о. ректора Академии Русского Балета им. А.Я. Вагановой заявил, что не обращает внимания на подобные инциденты, поскольку, по его мнению, без русского искусства «ничего не будет возможно».

Просто они сейчас хотят тратить деньги на себя. Ну пусть тратят, это их проблемы», — нашел отмене коммерческое объяснение он.

Артистам в России не следует переживать по поводу отмены, уверен артист.

«У нас есть куда ездить, у нас есть чем заниматься», — резюмировал он.

Накануне режиссер Мотои Миура признался, что в Японии скучают по российским артистам и отношение японцев к русской классике не изменилось, несмотря на «отмену» на Западе.

«Русский балет в Японии любят и знают. Как раньше, так и сейчас у нас много фанатов Большого театра. Думаю, наши зрители хотят больше видеть современный театр», — признался постановщик.

Ранее Арнольд Шварценеггер согласился на роль Санта-Клауса в новой рождественской комедии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами