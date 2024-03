Шварценеггер снимется в новой рождественской комедии

Арнольд Шварценеггер примет участие в съемках рождественской комедии «Человек с мешком» (Man With The Bag). Об этом сообщает специализирующееся на голливудских новостях издание Deadline.

Помимо Шварценеггера в главных ролях будет задействован Алан Ричсон, режиссером картины выступит Адам Шенкман. Съемки должны начаться в этом году.

Название картины отсылает к известной в США рождественской песне «Everybody's Waitin' for The Man with the Bag» («Все ждут человека с мешком», то есть Санта-Клауса). По сценарию, в фильме рассказывается о краже у Санты его волшебного мешка. Расстроившись, он находит в списке непослушных бывшего вора Вэнса и просит помочь вернуть украденное. Чтобы спасти Рождество вместе с дочерью, Сантой и эльфами-неудачниками Вэнсу предстоит осуществить величайшее ограбление в своей жизни.

Предполагается, что Шварценеггер исполнит роль Санты.

Deadline напоминает, что Шварценеггер не снимался в полном метре с 2019 года — тогда он работал над фантастикой «Кунг Фьюри 2».

17 января сообщалось, что сын Шварценеггера сыграет в третьем сезоне популярного детектива.

Ранее Шварценеггер воссоединился с Де Вито через 35 лет после премьеры «Близнецов».