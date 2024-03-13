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В новом детективном сериале нашли отсылку к маньяку из Троицка

В сериале «Внутри убийцы» нашли отсылки к маньяку из Троицка 90-х годов

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Кинопоиск

В новом детективном сериале по роману Майка Омера «Внутри убийцы» нашли отсылку к российскому маньяку, орудовавшему в Троицке в 90-х. Об этом рассказал автор Telegram-канала «Культовые российские сериалы».

По сюжету шоу детектив-профайлер берется за расследование серии убийств в Санкт-Петербурге: некий маньяк душит людей и оставляет по городу забальзамированные трупы. При этом главная героиня осознает, что уже видела такой почерк в далеком прошлом: она вспомнила свое детство в Троицке в 90-х годах.

По мнению эксперта, в сериале действительно сделали отсылки к орудовавшему в Троицке маньяку Виталию Александрову, который нападал на девушек, насиловал, душил, но не убивал. Бывший мэр Троицка и магистр «Что?Где?Когда?» Виктор Сиднев выразил мнение «Газете.Ru», что совпадения с реальным человеком случайны, а локацию для съемок — Троицк — выбрали из-за подходящей местности.

«В начале нулевых в городе была серьезная проблема с наркотиками, даже имели место смерти от передозировки среди молодежи. Историй, связанных с маньяками, я не помню. Я абсолютно уверен, что выбор площадки режиссером никак не связан с тем, что происходило в Троицке», — отметил Сиднев.

Ранее «Дюна 2» собрала более 100 миллионов рублей за неделю благодаря теневому прокату.

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