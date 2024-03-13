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Лолита призналась, что ее тошнит от собственной песни

Певица Лолита Милявская заявила, что ее тошнит от песни «На Титанике»

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Petrov Sergey/Global Look Press

Певица Лолита Милявская призналась, что устала от своей песню «На Титанике». Об этом сообщает passion.ru.

Лолита отметила, что этот хит стал единственной композицией, от которой ее уже тошнит.

«Да простят меня стримы, которые в этом году стали единственной моей зарплатой. И спасибо огромное, но от «Титаника» тошнит, реально», — поделилась исполнительница.

В ноябре 2023 года Лолита перепела свой хит «На Титанике» вместе с рэпершей Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Зотеева). Некоторым поклонникам Милявской не понравился выбор пары для дуэта.

В декабре Милявская рассказала, что Зотеева предложила сделать совместную работу. Артистка пошутила, что «спаразитировала» в чартах на первое место за счет популярности Инстасамки. При этом молодая рэперша заявляла, что Милявская стала инициатором создания совместной композиции исполнительниц.

Лолита делилась, что решила во всем доверять коллеге при съемках клипа на их ремейк песни «На Титанике». Милявская назвала мужа Инстасамки замечательным человеком, который и рассказал ей про привычку жены петь по утрам «На Титанике».

Ранее стало известно, что Лолита станет ведущей премии МУЗ-ТВ после двухлетнего перерыва.

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