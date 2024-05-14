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Бывший депутат Рады рассказал о «грязной» бомбе на Украине

Экс-депутат Рады Деркач: данные о создании на Украине грязной бомбы проверят

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РИА Новости

Данные о работе украинских спецслужб по созданию «грязной» ядерной бомбы на данном этапе проверяются. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач агентству «БелТА».

«Они это делали и перед началом СВО, и в период СВО. Мы озвучим эту информацию, чтобы у наших непартнеров на Западе потом не возникало вопросов», — подчеркнул он.

В сентябре 2023 года замсекретаря Совбеза (СБ) России Юрий Коков заявил, что Украина планировала «с подачи» союзников с Запада взорвать «грязную бомбу», чтобы обвинить российскую сторону в «ядерном терроризме».

До этого украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что у Киева нет и не было «грязных ядерных бомб» и Украина не планирует их приобретать. Он сослался на инспекцию Международного агентства по атомной энергии в конце прошлого года, которое не нашло признаков подготовки «грязной бомбы» в результате изучения трех ядерных объектов на Украине.

Ранее ВСУ начали перебрасывать дополнительные силы к Харькову и Сумам.

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