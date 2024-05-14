Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили решение США ввести запрет на импорт урана из РФ

Песков: запрет на импорт урана в США не критичен для атомной отрасли РФ

close
100%
Dmitry Lovetsky/AP

Запрет на ввоз урана из РФ в США не является критичным для российской атомной отрасли. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам представителя главы государства, Вашингтону трудно конкурировать с Москвой на международном рынке энергетических ресурсов. В связи с этим американская сторона «не гнушается» прибегать к мерам, которые искажают и нарушают все нормы глобальной торговли.

«Наша атомная отрасль — одна из передовых в мире, она конкурентоспособна. Будем продолжать развивать эту отрасль», — добавил Песков.

13 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана на территорию страны. Ограничения коснулись необлученного и низкообогащенного урана, произведенного на территории РФ или принадлежащими ей компаниями.

Позже ситуацию прокомментировал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что администрация США продолжает придерживаться «провальной линии» по нанесению РФ стратегического экономического поражения. Как сказал дипломат, запрет на ввоз российского урана в Соединенные Штаты может привести к серьезным потрясениям в международных торговых отношениях.

Ранее в Белом доме рассказали о возможных последствиях запрета на импорт российского урана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами